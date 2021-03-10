Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zimmetine 800 bin lira geçiren muhasebeci tutuklandı
Eskişehir'de zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan kooperatif muhasebecisi tutuklandı.
Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 800 bin liranın muhasebeci olarak çalışan M.T. tarafından zimmetine geçirildiği belirlendi.
Kooperatif yöneticilerinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.T, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sıradaki Haber
Samsun'da ilklere imza atan Türk kadınlar sergisi açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz