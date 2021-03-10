Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 800 bin liranın muhasebeci olarak çalışan M.T. tarafından zimmetine geçirildiği belirlendi.

Kooperatif yöneticilerinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.T, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.