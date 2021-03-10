Edirne'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sultan I. Murat'ın fethettiği, Yıldırım Bayezid'in ihya ettiği kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlattı.

Edirne'ye geldikleri andan itibaren ecdadın bıraktığı tarihi eserlere ve doğal güzelliklere katkı sunmak için istişarelerde bulunduklarını belirten Kurum, aldıkları kararların bu değerleri koruyacak ve bir üst noktaya taşıyacağını söyledi.

Bakan Kurum, Meriç Nehri'nin kenarında "3 Nehir 1 Şehir" projesini, Valilik, tüm kamu kurumları ve diğer tüm bakanlıklarla birlikte yürüttüklerini vurguladı.

Yeşil enerji elde edilecek

Proje çerçevesinde Meriç Nehri güzergahında 30 kilometre bisiklet yolunun içinde bulunacağı, nehrin hem sağında hem solunda yürüyüş ve bisiklet yollarının olacağı, ekolojik dokuya zarar vermemek adına 3 köprünün yapılacağı Millet Bahçesi projesini Edirne'ye kazandıracaklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 100 bin metrekare alanda 7 gün 24 saat yaşanabilecek, Edirne halkının ve dışarıdan geleceklerin ihtiyaçlarının karşılanacağı çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 50 milyon lira yatırım bedelli bu projeye bu yıl içinde başlayıp 2022 yılı içerisinde de Edirne'mize kazandırmış olacağız. Nehirden Valiliğimizce yürütülecek projede yapılacak barajla birlikte yeşil enerji elde edeceğiz. 5 bin hanenin elektriğini karşılayabileceğiz."

Meriç Nehri'ndeki kirliliğe son verilecek

Diğer taraftan da çok önemli projeler yürüttüklerini belirten Murat Kurum, "Meriç'in kirliliğine de sebebiyet veren atık su arıtma problemimiz var. Finansmanını İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün sağladığı proje yüzde 70 seviyesine geldi. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla hizmete açacağız ve 82 milyon lira yatırım bedeli olan, 2033 yılına kadar Edirne'ye hizmet verecek projeyi tamamlamış olacağız. Edirne'nin atık sularını arıtarak Meriç Nehri'ndeki kirliliğe de son vereceğiz" dedi.

Kurum, Meriç ve Ergene havzasında 2 yılda 3 bin 447 denetim gerçekleştirdiklerini, bu denetimlerde 24 milyon lira idari ceza uygulandığını ve 36 tesise kapatma cezası verildiğini söyledi.

"19 yılda 16 milyar lira yatırım yapıldı"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda Edirne'ye eğitimden sağlığa, turizmden ulaşıma, çevre ve şehircilik hizmetlerine kadar 16 milyar liralık yatırım yapıldığını vurguladı.

Bu yatırımların yaklaşık 3 milyar lirasını da bakanlığının gerçekleştirdiğini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Edirne'mizde bugüne kadar toplam yatırım bedeli yaklaşık 1,1 milyar lira olan 5 bin 806 konutu sosyal donatılarıyla birlikte tamamladık. Yine toplam yatırım bedeli 23 milyon lira olan 90 konutumuzun inşa çalışmalarına da devam ediyoruz. İnşallah bu yılsonuna kadar konutlarımızı tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Hadımağa Mahallesi'nde ihalesini önümüzdeki günlerde yapacağımız 221 konutluk bir projemiz daha var. Tüm konut projelerimizi tamamladığımızda Edirne'de toplam 6 bin 217 konut yapmış olacağız."