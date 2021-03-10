Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğu kesiminde görülecek karın Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimleriyle gece saatlerinden sonra Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari ve Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, yüksek kesimlerde yer yer yoğun olması bekleniyor.

Yağışın etkisini cuma sabah saatlerine kadar sürdüreceği öngörülürken, ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Akdeniz'de kuvvetli fırtına

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz'e ilişkin kuvvetli rüzgar uyarısını da güncelledi.

Buna göre, Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Uzmanlar, fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.



