Güvenlik güçlerince kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafeyi ihlal eden 11 kişiye, 12 bin 338 lira para ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 430 iş yeri ile 309 toplu taşıma aracını denetlerken 3 iş yeri ile 11 araca işlem yaptı.

Jandarmanın semt pazarı denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi ise yurda yerleştirildi.