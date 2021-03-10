Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tedbirlere uymayan 11 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 12 bin 338 lira para cezası uygulandı. İzolasyon kurallarını ihlal eden bir kişi de yurda yerleştirildi.
Güvenlik güçlerince kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafeyi ihlal eden 11 kişiye, 12 bin 338 lira para ceza uygulandı.
Polis ekipleri, 430 iş yeri ile 309 toplu taşıma aracını denetlerken 3 iş yeri ile 11 araca işlem yaptı.
Jandarmanın semt pazarı denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
İzolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi ise yurda yerleştirildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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