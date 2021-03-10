Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerinde Beşiktaş’taki hava kalitesi kırmızı renkle gösterilen “sağlıksız” seviyedeydi. Hava kalitesinin 6 ayrı renkte gösterildiği sistemde yeşil renk iyi, sarı renk orta, turuncu renk hassas, kırmızı renk sağlıksız, pembe renk kötü ve bordo renk tehlikeli olarak nitelendiriyor.

Kırmızı seviye, herkesin sağlığına olumsuz etkisi olacak, kalp ve solunum yolu hastalıkları olanların ise ciddi şekilde etkilenebileceği hava kalitesi anlamına geliyor.

“Akciğer kanserinin neredeyse 3’te 1'i hava kirliliği kaynaklı”

Beşiktaş’ta etkili olan kırmızı renk ve bu verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bu durumun sağlığa etkilerini anlattı:

"Soluduğumuz zaman öncelikle bu kirli hava ciğerlerimize ulaşıyor. Bu yolla gelen parçacık maddeler, kalp damar sistemlerine kadar giderek sistemin komple çalışmasını zorlaştırıyor veya farklı şeylere yol açabiliyor. Akciğer kanserinin neredeyse 3’te 1'i hava kirliliği kaynaklı, kalp damar hastalıkları aynı şekilde. Hatta beyne, beyin inmelerine kadar yol açabiliyor. Bu etki bir anda oluşan bir etki değil. Uzun vadeli olduğu için biz bunu doğrudan hissedemiyoruz. Hayat kalitemizde düşüşler şeklinde kendini hissettiriyor."

Kirlilik sabah saatlerinde daha fazla görülüyor

Prof. Dr. Hüseyin Toros, kirliliğin nedenlerini şöyle değerlendirdi:

"Hava kirliğinin oluşum nedeni araçlardan çıkan egzoz, evlerde ısınma amaçlı yaktığımız yakıtlar ve sanayi tesislerinden çıkan kirleticiler. Sabah saatleri trafik yoğun, bunlar atmosfere çıktığı zaman havaya karışıyor. Atmosferde yatay ya da düşey yönlü hava hareketliliği yeterince yoksa egzozlardan çıkan kirleticiler dağılamıyor ve yere yakın seviyede bunlar birikmeye uğruyor. Sabah saatlerinde daha çok oluyor bu durum."