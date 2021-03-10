Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşlerin ölümüyle ilgili "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan inşaatın sahibi, "Başkasının üzerindeki arsayı bana sattılar, haberim yoktu, dolandırıldım" diyerek kendini savundu.



Arsanın gerçek sahibinin dava açtığını belirterek bundan dolayı inşaata giremediğini, çocukların ölümünden sorumlu olmadığını öne sürdü.





İstanbul Çekmeköy’de iki kardeşin çukura düşerek hayatını kaybettiği inşaatın sahibi tutuklandı.https://t.co/ezhVVPFPHJ pic.twitter.com/0wpX5mzHxK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2021

O.A., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, O.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.