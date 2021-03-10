Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, rüzgarın yarın Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden aynı kuvvette fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'deki fırtınanın gece saatlerinde, Marmara Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına

Ege'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyde, öğle saatlerinden itibaren güneyde kuzey ve kuzeydoğu, güneyde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, kuzeyde de yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyde, öğle saatlerinden itibaren güneyde kuzey ve kuzeydoğu, güneyde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zaman zaman da 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.