Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman’da 42 ev karantinaya alındı
Adıyaman’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 42 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs risk haritasına göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki “çok yüksek riskli” tek kent.
Valilik açıklamasına göre, kent merkezinde bazı kişilerin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 42 evde karantina uygulaması başladı.
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