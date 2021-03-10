Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
FETÖ hükümlüsü eski polis saklandığı evde yakalandı
Trabzon’da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski polis Levent Baykan tutuklandı.
İl Jandarma komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016 yılında meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Levent Baykan’ın Trabzon’un Akçaabat ilçesinde olduğu bilgisi üzerine hareke geçti.
Çalışmalarını tamamlayan ekipler, tespit edilen eve baskın düzenledi. Firari şüpheli, saklandığı evde yakalanarak ekipler tarafından gözaltına aldı.
Şüpheli Levent Baykan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: FETÖ
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