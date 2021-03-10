Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzon'da kaçak silah atölyesine baskın düzenlendi
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'da kaçak silah tamirat ve tadilatının yapıldığı atölyeye düzenlenen baskında 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri, Düzköy ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, 1 piyade tüfeği, 10 tabanca, çeşitli çaplarda 360 mühimmat, 75 tabanca kabzesi, suç geliri olarak değerlendirilen 16 bin TL para ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli O.A., "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.
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