Dereli'de 22 Ağustos'ta meydana gelen taşkının ardından alınan kararla yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alanda yenileme projeleri sürüyor.

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, devletin tüm imkanlarının kente aktarıldığını belirterek, sürdürülen çalışmalarla yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kazım Zeki Şenlikoğlu, afetzedeler için tahsis edilecek 142 konutun yapımına ekim 2020'de başlandığını anlatarak, "Sütlüce mahallemizde planlanan konutların kaba inşaatı tamamlandı. Şu anda ince işçiliklerinin çalışmaları sürüyor. İki ay içerisinde de tamamen bitirilecek ve hak sahiplerine teslim edilir hale gelecek" dedi.

"Haziran ya da temmuz ayında ilçe düzene girecek"

Kent merkezinde planlanan konut ve iş yerleri inşaatının da devam ettiğine dikkat çeken Şenlikoğlu, şöyle konuştu:

"Buradaki proje de tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah mayıs ayı gibi tamamlanacak. Ben ilçemize sağlanan tüm desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, bölge milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Kazım Zeki Şenlikoğlu, kaymakamlık, belediye ve emniyet gibi kamu binalarının inşası için de altyapı hazırlıklarının tamamlandığını, ihale aşamasına geçildiğini söyledi.

Dereli'de, altyapı ve üst yapı hasarlarının giderilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Şenlikoğlu,"Devletimizin sağladığı desteklerle Dereli yeniden ayağa kalkıyor. Daha modern ve yaşanır bir kent oluşturuluyor. Haziran ya da temmuz ayından sonra ilçede hayat tamamen normale dönecektir." dedi.