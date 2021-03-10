Koronavirüs risk durumu haritasında "çok yüksek riskli iller" arasında yer alan Sakarya’da karantinalar uygulanmaya devam ediyor.

Geyve İhsaniye Mahallesi'ndeki tüm haneler, Nuriosmaniye Mahallesi Karşı Sokak’ta, Alifuatpaşa Mahallesi Beyazıt ve Bilecik Caddeleri ile Düzakçaşehir Sokak’ta bulunan toplam 4 ev, Doğantepe Mahallesi Yukarı Sokak’ta bulunan 1 ev, İnciksuyu Mahallesi Şeyh Edebali Caddesinde bulunan 1 ev 10 gün süreyle karantinaya alındı.