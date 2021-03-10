Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 13:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da 1 mahalle ve 6 ev karantinaya alındı
Sakarya Geyve'de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 1 mahalle ve 6 evin karantinaya alındığını açıkladı.
Koronavirüs risk durumu haritasında "çok yüksek riskli iller" arasında yer alan Sakarya’da karantinalar uygulanmaya devam ediyor.
Geyve İhsaniye Mahallesi'ndeki tüm haneler, Nuriosmaniye Mahallesi Karşı Sokak’ta, Alifuatpaşa Mahallesi Beyazıt ve Bilecik Caddeleri ile Düzakçaşehir Sokak’ta bulunan toplam 4 ev, Doğantepe Mahallesi Yukarı Sokak’ta bulunan 1 ev, İnciksuyu Mahallesi Şeyh Edebali Caddesinde bulunan 1 ev 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Etiketler: Karantina
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