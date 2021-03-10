Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 284 parça tarihi eser ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen 3 operasyonda, 284 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takiple istihbarat çalışmaları sonrası 12 Şubat ile 9 Mart tarihleri arasında Fatih ve Kadıköy'de düzenlenen 3 operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönelere ait cam obje, gümüş sikke, Kur'an-ı Kerim, mühür, şamdan ve hat levhaların da aralarında bulunduğu 284 parça tarihi eser ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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