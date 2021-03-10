İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takiple istihbarat çalışmaları sonrası 12 Şubat ile 9 Mart tarihleri arasında Fatih ve Kadıköy'de düzenlenen 3 operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönelere ait cam obje, gümüş sikke, Kur'an-ı Kerim, mühür, şamdan ve hat levhaların da aralarında bulunduğu 284 parça tarihi eser ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.