Türkiye’nin en çok yağış alan ve bu nedenle de en çok taşkın yaşanan bölgesi olan Doğu Karadeniz’de Devlet Su İşleri (DSİ) 22’nci Bölge Müdürlüğü tarafından çok sayıda taşkın ve rüsubat kontrol tesisi hayata geçirildi.

Son yıllarda dünyadan örnek alınarak bölgede uygulanmaya başlanan teknik yapılar olsa da “Taşkın Erken Uyarı Sistemi”nin hayati önemi büyük.

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Tehdit durumunda yöre halkı uyarılacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sistemin kurulum sözleşmesinin imzalandığını açıkladı:

“İş kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yoğun yerleşimlerin memba kesimlerindeki dere yataklarında 125 taşkın erken uyarı istasyonu kurulacak. Bu sayede dere yataklarındaki su yükselmeleri ve bunların yerleşim yerlerini tehdit etme durumu anında tespit edilerek ilgili birimlerle yöre halkının uyarılması ve gerekli tedbirleri alması sağlanacak.”

Deneme çalışmaları başarılı olmuştu

DSİ 22’nci Bölge Müdürlüğü, son 2 yılda pilot olarak 3 istasyonla deneme çalışmaları yapmış ve başarılı sonuçlar almıştı.

İmzalanan sözleşmeyle 125 istasyon 1 yıllık süre sonunda hayata geçirilecek. İlk defa kurulacak sistem sayesinde can ve mal kayıpları azaltılacak.