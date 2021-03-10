Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yavru köpekler çukura düştü, yardıma itfaiye yetişti
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın yaklaşık 10 metrelik çukura düşen 2 yavru köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Kulu ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bir çukurdan yavru köpek sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Konya Büyükşehir İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek merdiven yardımıyla 2 yavru köpeği kurtardı.
Sağlık durumları iyi olan yavru köpekler çevrede bulunan anne köpeğin yanına bırakıldı.
Etiketler: İtfaiye
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