Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 10:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tramvay durağında 'Ayağıma bastın' deyip bıçakladı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Eyüpsultan’da tramvay durağında bekleyen kişi, yanlışlıkla ayağına bastığı şahıs tarafından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ambulansta tedavi edilen adam şikayetçi oldu.
Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı Şehitlik bekleyen Servet A., tramvaya binmeye çalışırken yanlışlıkla yanındaki bir kişinin ayağına bastı.
Bu duruma sinirlenen şahıs, Servet A. ile önce tartıştı. Ardından bıçağını çıkararak, Servet A.’nın ayağına sapladı.
Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansta ayakta tedavi etti.
Servet A., daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu.
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