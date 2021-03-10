Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı Şehitlik bekleyen Servet A., tramvaya binmeye çalışırken yanlışlıkla yanındaki bir kişinin ayağına bastı.

Bu duruma sinirlenen şahıs, Servet A. ile önce tartıştı. Ardından bıçağını çıkararak, Servet A.’nın ayağına sapladı.

Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansta ayakta tedavi etti.

Servet A., daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu.

