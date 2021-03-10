Batman'ın Sason ilçesinde, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 22 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Sason'a bağlı Gürgenli köyü mevkisinde meydana geldi. Öğrenciler ile tekstil işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis minibüsü, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kazayı görenler, hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve AFAD'ın kurtarma çalışmaları sürüyor

Jandarma ve AFAD ekipleri ile çevredekiler, kaza yerinde yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Engebeli bölgede ulaşılan yaralılar, insan zinciri yöntemiyle sağlık görevlilerine ulaştırıldı.

Yaralılar kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan 22 yaralıdan 5'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Batman Valisi Şahin, yaralıları ziyaret etti

2 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kazanın ardından Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, ilçeye geldi.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü Sason Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Şahin, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Vali Şahin, yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

