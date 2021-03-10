Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de batan teknedeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kayalıklara çarparak batması sonucu yaralanan 13 kişi kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
İçerisinde Suriye uyrukluların olduğu teknenin gece saatlerinde alabora olması üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, ulaştıkları batan teknede bulunan 13 kişiyi kurtararak karada bekleyen ambulanslara taşıdı. Yaralılar, tedavi için Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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