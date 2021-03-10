Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 07:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Konak ilçesinde, 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların isabet ettiği bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Lale Mahallesi 1433 sokakta meydana geldi. T.Ö. ile Şafak Yurtsever K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Sokak ortasında birbirine giren ikilinin tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
[Fotoğraf: DHA]
Kavga sırasında T.Ö., belinden çıkarttığı tabancayla Şafak Yurtsever K.'ya art arda ateş etti.
Olayda sağ bacağına ve sol koluna kurşunların isabet ettiği Şafak Yurtsever K., hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası kaçan T.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.
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