Olay, saat 00.30 sıralarında Lale Mahallesi 1433 sokakta meydana geldi. T.Ö. ile Şafak Yurtsever K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sokak ortasında birbirine giren ikilinin tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

[Fotoğraf: DHA]

Kavga sırasında T.Ö., belinden çıkarttığı tabancayla Şafak Yurtsever K.'ya art arda ateş etti.

Olayda sağ bacağına ve sol koluna kurşunların isabet ettiği Şafak Yurtsever K., hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası kaçan T.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.