Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklığın 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçebileceği tahmin edilyor.

Akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusun da yağışlı geçeceği bekleniyor.

Karla karışık yağmur görülebilir

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor. Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde de sağanak görülebilir.

Çığ tehlikesi

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma olayı ile birlikte yer yer sis olabilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Sıcaklıkların bugün 2-4 derece artması bekleniyor.