Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan bir kişi, şiddet uyguladığı eşini odaya kilitledi. İki gün boyunca da aç ve susuz bıraktı.

Yaşanan olayı sonradan fark eden çocukları, annelerinin görüntüsünü çekti. Sosyal medyadan paylaştı. Olay büyük tepki çekti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından tepkilere yanıt verdi. Vali Yavuz, “Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır” dedi.