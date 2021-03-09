Gaziantep-Osmaniye Otoyolu 8. kilometresinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki tır, bir kamyon ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Rona kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan otoyol, araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı.