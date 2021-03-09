Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 23:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de zincirleme kaza: 1 kişi öldü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Gaziantep-Osmaniye Otoyolu 8. kilometresinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki tır, bir kamyon ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Rona kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan otoyol, araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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