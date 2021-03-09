Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 23:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Uyuşturucu tarlası değil, Bakırköy'de bir teras katı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bakırköy'de uyuşturucu serasına dönüştürülen teras kattaki eve operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, yetiştirilen yaklaşık 1,5 metre boyunda çok sayıda kök hint keneviri ele geçirildi.
Polis ekipleri, Yeni Mahalle İstanbul Caddesi'nde 6 katlı binanın terasında uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı alarak, harekete geçti.
Ekipler, akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın yaptı. Dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye giren polisler, evde bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.
Evde hint keneviri serası kurulmuş
Yapılan incelemede dairenin bir odasına hint keneviri serası kurulduğu tespit edildi.
Yetiştirilen yaklaşık 1,5 metre boyundaki hint kenevirinin kaç kök olduğunun sayımı sürüyor.
Öte yandan farklı noktalarda şüpheliyle bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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