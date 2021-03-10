Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 03:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada, E.A. sağ dizinden ve belinden, H.M. ise elinden ve bacağından bıçakla yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.
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