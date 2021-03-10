Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada, E.A. sağ dizinden ve belinden, H.M. ise elinden ve bacağından bıçakla yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.