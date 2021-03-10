Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington, 6 Ocak'taki Kongre baskınından itibaren güvenlik önlemlerini devam ettiriyor.

Kongre baskını sonrası başkentte hayat normale dönse de, ulusal muhafızların Kongre binasındaki koruma görevine devam kararı alındı.

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Kongre nöbeti 2 ay uzatıldı

Takvime göre ulusal muhafızların 12 Mart'ta görevlerinin tamamlanması düşünülüyordu. Ancak 2 bin 300 ulusal muhafızın en az 23 Mayıs'a kadar Kongre nöbetlerinin devam edeceği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, bu kararla Kongre'de görevli yapan ulusal muhafız sayısının yarıya düşürüldüğü belirtildi. Karar, Kongre polisinin talebiyle alındı.