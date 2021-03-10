Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ulusal muhafızların Kongre nöbeti 2 ay daha uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
ABD'de Kongre'yi koruyan ulusal muhafızların yarısının görev süresi 2 ay daha uzatıldı. Bu kararla, Ulusal muhafızların sayısı yarıya düşürülmüş oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington, 6 Ocak'taki Kongre baskınından itibaren güvenlik önlemlerini devam ettiriyor.
Kongre baskını sonrası başkentte hayat normale dönse de, ulusal muhafızların Kongre binasındaki koruma görevine devam kararı alındı.
[Fotoğraf: AA]
Kongre nöbeti 2 ay uzatıldı
Takvime göre ulusal muhafızların 12 Mart'ta görevlerinin tamamlanması düşünülüyordu. Ancak 2 bin 300 ulusal muhafızın en az 23 Mayıs'a kadar Kongre nöbetlerinin devam edeceği belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, bu kararla Kongre'de görevli yapan ulusal muhafız sayısının yarıya düşürüldüğü belirtildi. Karar, Kongre polisinin talebiyle alındı.
Etiketler: ABD
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