Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balkondan düşen hamile kadın yaşamını yitirdi, bebeği kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da üçüncü kattaki balkonda halı silkelerken dengesini kaybedip düşen dokuz aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı.
Merkez Yüreğir ilçesinde dün, ikamet ettiği müstakil binanın üçüncü katında kilim silkelerken dengesini kaybederek zemine düşüp ağır yaralanan 9 aylık hamile Suriye uyruklu Hasne Hammadi tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Ölen kadından sezaryenle alınan kız bebeği ise doktorların müdahalesiyle yaşama tutundu.
Son Haberler
- 09:10
- 09:06
- 09:02
- 08:57
- 08:56
Sıradaki Haber
İzmir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz