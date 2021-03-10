İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sabah saatlerinde operasyon düzenlendi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Siber dolandırıcılık şebekesi üyelerinin farklı kişilere ait kimlik bilgilerini ele geçirdikleri sonrasında ise cep telefon operatörlerine kayıp/çalıntı bildirimi yaparak yeni kart aldıkları tespit edildi.

Telefon ve kimlik bilgilerini kullanan çete üyeleri çok sayıda kişinin banka hesabını boşalttı.

Bu yöntemle 2 milyon 265 bin 680 liralık haksız kazan sağladı.

Zanlıların banka hesaplarında bulunan 20 bin euro tutarındaki paraya tedbir konuldu.

6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.