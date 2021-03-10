Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, TRT Haber, DHA
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 13 gözaltı
Banka müşterilerine ait kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Sabah saatlerinde operasyon düzenlendi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Siber dolandırıcılık şebekesi üyelerinin farklı kişilere ait kimlik bilgilerini ele geçirdikleri sonrasında ise cep telefon operatörlerine kayıp/çalıntı bildirimi yaparak yeni kart aldıkları tespit edildi.
Telefon ve kimlik bilgilerini kullanan çete üyeleri çok sayıda kişinin banka hesabını boşalttı.
Bu yöntemle 2 milyon 265 bin 680 liralık haksız kazan sağladı.
Zanlıların banka hesaplarında bulunan 20 bin euro tutarındaki paraya tedbir konuldu.
6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Dolandırıcılık Hırsızlık Kredi Kartı Dolandırıcılığı
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