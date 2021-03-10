Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
“Altın Üçgen” bölgesindeki eserlere zarar veren şüpheliler el izinden bulunacak
[Fotoğraf: AA]
Edirne’de Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camilerin dizilişi nedeniyle "Altın Üçgen" diye anılan tarihi alanda bulunan eserlere sprey boyayla kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından zarar verildi. Şüpheliler el izinden tespit edilecek.
Mimar Sinan heykeli kaidesi ile Eski Cami yanındaki turizm danışma ofisinin duvarlarına kimliği belirenemeyen kişiler tarafından sprey boyayla zarar verildi.
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri durumu polise haber verdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bölgeye gelerek çalışma başlattı.
Çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelilerden birinin boyalı eliyle danışma ofisinin duvarına bıraktığı izden yararlanacak.
Etiketler: Tarihi Eser
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