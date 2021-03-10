1952 yılında Adnan Menderes’in girişimiyle kurulan GÜBRETAŞ’ın ilk tohumu 1954 yılında İskenderun Sarıseki’de atıldı.

25 Nisan 1954’te dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın katıldığı törenle açılan ve o dönem 100 bin ton üretim kapasitesine tesislerin, şu anki yıllık katı gübre üretim kapasitesi 985 bin tona ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Üretim kapasitesi yüzde 25 artırılacak

2007’den beri herhangi bir üretim faaliyetinin yapılmadığı tesis, çiftçilerin gerekli ürüne daha çabuk ve uygun koşullarla ulaşmasını sağlamak için yeniden faaliyete geçecek.

Yeni tesis yatırımıyla mevcut kompoze gübre üretim kapasitesi yüzde 25 artırılacak. Süreçte liman genişletme projeleri ile modern depolama tesisleri de yapılıyor.

Tesisin 2023 yılında üretime başlaması hedefleniyor.