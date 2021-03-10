Düzce'de 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde ahşap oyuncak alanında hizmet veren fabrikada, Türk çizgi film karakterleri, ata oyunlarından 9 taş, mangala ve 12 taş gibi zeka oyunlarının yanı sıra okul öncesi ve eğitim süreçlerinde kullanılan zeka oyunları doğal boyayla üretiliyor.

Fabrika, sektöre hakim olan Çin'den oyuncak ithal eden bazı ülkelerin koronavirüs döneminde rotalarını farklı ülkelere çevirmesi sonucu yurt dışından da yoğun talep almaya başladı.

"Kullandığımız malzemeler tamamen yerli üretim"

Fabrika yetkilisi Ali Kamburoğlu, sektörde 10 yıldır faaliyet gösterdiklerini, 4 yıldır da "Milli Oyuncak Projesi"ne destek vererek çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Zeka oyunlarından ahşap oyuncaklara kadar geniş ürün yelpazelerinin bulunduğunu belirten Kamburoğlu, şöyle konuştu:

"Firma olarak çıkış noktamız; doğal, sağlıklı ürünler yapmak. Kullandığımız ahşap, ham madde ve boya tamamen yerli üretim. İkinci çıkış noktamız ise eğitici ürünler. Ürünlerimizin yüzde 95'i eğitime yönelik. Çocuk gelişimine, piskomotor gelişimine katkı sağlayan, daha üst yaş guruplarında aile oyunları, arkadaş oyunlarımız var. Bununla ilgili de bir Ar-Ge ekibimiz var. Öğretmen, pedagog arkadaşlarımız var, sürekli onlara danışıyoruz. Bu doğrultuda ürünlerimizi tasarlamaya ve üretmeye devam ediyoruz. Bütün ürünlerimizin test raporları mevcut."

[Fotoğraf: AA]

"Yurt dışından talep arttı"

Salgın sürecinde insanların sağlık konusunda daha titiz olduğuna dikkat çeken Kamburoğlu, Türkiye'de önceden bu ürünlerin birçoğunun Çin'den ithal edildiğini, salgın sürecinde yurt içine yönelim yaşandığını söyledi.

Ali Kamburoğlu, iç pazarın yanı sıra yurt dışından da yoğun talep aldıklarını anlatarak, "Avrupa ve Rusya'dan da son 5 aydır yoğun bir talep var çünkü onlar da Çin'de çıkan virüs nedeniyle kendilerini geri çekmiş durumdalar. Son 7 aydır ihracat odaklı çalışmaya başladık. İhracat pazarımız genişledi, hem yurt içi hem de yurt dışından talepler arttı. Hem bu ülkelere hem de birçok yeni ülkeye ihracatımız 3 katına çıktı. Toptancı, mağaza ve AVM kısımlarında ciromuz düştü ama zincir marketler ve ihracat tarafında artış var" dedi.