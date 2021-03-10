Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üretici ortaklarının tarımsal girdi ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanabilmesi amacıyla 2019'da "sabit oranlı kredi" uygulamasını başlattıklarını söyledi.

Çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarının, ayni kredi, nakdi kredi ve yatırım kredisi şeklinde karşılandığını belirten Poyraz, "Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 300 bin ortağımız 3,3 milyar lira tutarında sabit oranlı kredi kullandı. Ayrıca 2020 yılı vadeli olarak kullandırılan sabit oranlı kredilerde tahsilat oranı yüzde 99 olarak gerçekleşti" dedi.

Geçen yıl, 364 bin 329 Tarım Kredi ortağına 8 milyar 260 milyon lira kredi kullandırıldığı bilgisini veren Poyraz, ilgili dönemde kullandırılan indirimli kredi tutarının 6,5 milyar lira, indirimli kredi kullandırılan ortak sayısının 322 bin 575 olduğunu anlattı.

"Çiftçiye alternatif kaynaklar oluşturduk"

Poyraz, Tarım Kredi'nin, ortaklarına sunduğu yeni kredi imkanlarıyla çiftçiye alternatif kaynaklar oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekerek, mevcut durumda işletme kredilerine yüzde 6, yatırım kredilerine ise yüzde 10 yıllık sabit maliyet oranıyla kredi kullandırdıklarını söyledi.

Ayrıca, kredi kullanan ortakların ödeme alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu vadesinde düzenli ödeyen ortakların ödüllendirilmesi maksadıyla "Bereketli Kredi" adı altında yeni bir kredi uygulaması başlattıklarını vurgulayan Poyraz, şöyle konuştu:

"Kredi borçlarını zamanında ödeyen ortaklarımıza teşekkür mahiyetinde başlattığımız proje kapsamında Tarım Kredi ortakları 10 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabiliyor. Tarım Kredi ortaklarına kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanması için 60 gün vadeli faizsiz yem kredisi kullandırılmaya başlandı. Bu kredi kapsamında ortaklara 60 gün boyunca faiz, vade farkı gibi maliyetler yansıtılmamaktadır."

"Üretici kooperatife gelmeden kredi kullanabilecek"

Fahrettin Poyraz, üretim süreçlerindeki verimlili artıracak bir yapılanmayı hedeflediklerini belirterek, "Ortaklarımızın kooperatif işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri için dijital dönüşüm çalışması başlattık. Salgını da göz önüne alarak kredi kullanım süreçlerini hızlandıracak olan "Tarım Kredi Ortak Kart" projemizi ortaklarımızın kullanımına sunduk. Projenin 2021 yılı içinde tüm bölgelerde uygulamaya geçilmesi planlanıyor. Uygulamanın tüm bölgelerimizde faaliyete geçmesiyle ortaklarımız kooperatife gelmeden kredi kullanabilecek" dedi.

"Mobil onaylı kredi kullandıracağız"

Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi (KORBİS) ile Türkiye'de ilk kez dijital kooperatifçilik uygulamasını başlattıklarını vurgulayan Poyraz, şunları söyledi:

"KORBİS sayesinde Tarım Kredi ortakları, borç bilgilerini online olarak görebilmekte, senet, kredi ve sermaye bilgilerini de anlık takip edebilmektedir. Kooperatif ortakları uygulama üzerinden sözleşmelerini görebilirken, kefil ve teminat durumlarını da kontrol edebiliyor. Yapılan tüm alışverişleri takip edebilme ve e-faturalara anlık olarak ulaşma imkanı veren KORBİS ile çiftçilerimiz, kesilen sigorta poliçelerine ve anlık sigorta tekliflerine de ulaşabilecek. Ayrıca projenin en önemli ayağı olarak gördüğümüz ve bankaların uygulamalarına benzer şekilde elektronik ortamda kredi kullandırılmasına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak 2021 yılı içinde mobil onaylı nakit kredi kullandırılmasına başlamayı hedefliyoruz. Bunun akabinde ortaklarımızın tüm girdi ihtiyaçlarının kredilendirilmesi ve finansmanı işlemlerinin elektronik ortamda karşılanmasına yönelik çalışmalar da ayrıca devam edecek."