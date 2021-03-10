Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 19 gözaltı
Ankara'da 1-7 Mart'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, çok sayıda tütün, tarihi sikke ve cep telefonu ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-7 Mart'ta, sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendi.
19 zanlının gözaltına alındığı operasyonlarda, 123 bin 600 makaron, 2 bin 215 kilogram tütün, 757 muhtelif elektronik eşya, 589 bandrol, 182 tarihi eser sikke, 38 cep telefonu, 3 sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık Sigara
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