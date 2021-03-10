Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle Alancuma´da 100 dekarlık alanda kenevir ekimi gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yetiştirdikleri keneviri tekstil ve sağlık gibi alanlarda ihtiyacı karşılamaya yönelik kullandıklarına değindi.

"Çalışmalarımızı daha da genişletip üretimimizi artıracağız”

Başkan Yüce, önümüzdeki yıl 500 dekar alana ekim yapılacağını vurguladı:

“Kenevir keçesi ve halı üretimini tamamlamış olduk. Önümüzdeki yıl Tarım bakanlığının destekleriyle 500 dekar alanda kenevir ekimi yapılacak ve çalışmalarımızı da başlattık. Bu kenevirlerin tohumlarından soğuk sıkım yağı çıkardık, kenevir sabunu yaptık. Ayrıca kenevir liflerinden sentetik halı ürettik. Keçeler ürettik, yastıklar ürettik, elyaf ürettik, çalışmalarımızı daha da genişletip üretimimizi artıracağız.”

Kenevir, ilaç yapımı (medikal), kâğıt yapımı, yakıt yapımı, kumaş yapımı, otomotiv sektörü ve kozmetik yapımında kullanılıyor.