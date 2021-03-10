Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 12:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Battaniyenin altından çıkan hırsız: İçim geçmiş
Esenyurt’ta bir evin camının kırık olduğunu gören polisler, hırsızlık şüphesiyle evde arama yaptı. Aramada battaniyenin altında yakalanan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerine “Isınmak için girdim, içim geçmiş” dedi.
İstanbul Esenyurt'ta devriye gezen yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1’inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, eve hırsız girdiğinden şüphelendi.
Evin kapısını çalan ancak kimsenin açmaması üzerine daireye tırmanarak giren ekipler, eşyaların dağınık olduğunu görünce evde arama yapmaya başladı.
Battaniye kıpırdayınca yakalandı
Arama esnasında battaniyenin kıpırdadığını fark eden ekipler, saklanan şüpheliyi yakaladı.
İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şüphelinin, “Isınmak için eve girdim. Battaniye ile üzerimi örttüm. İçim geçmiş. Birilerinin eve girdiğini duyunca korktum. Saklandım” dediği öğrenildi.
İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Son Haberler
- 13:46
- 13:53
- 13:25
- 13:28
- 13:13
Sıradaki Haber
İstanbul'da 284 parça tarihi eser ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz