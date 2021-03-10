Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulunarak geçmiş tarihlerde el yapımı patlayıcılı ve molotofkokteyli birçok eyleme katıldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 9 ilçede 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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