Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontrollü normalleşme sürecinde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla olan ve çok yüksek riskli iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da vaka artışları sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, mutasyon virüs kaynaklı vakalarda büyük bir artış olduğunu söyleyerek ilçelerin neredeyse hepsinde mutasyon virüs kaynaklı vakalara rastlamaya başladıklarını dile getirdi.

Oruç, alınan tüm önlemlere, kamu kurumları ve belediyeler tarafından sürdürülen denetim ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen vaka sayılarında artışın devam ettiğini vurguladı.

“Mutasyon virüs kaynaklı vakalarda büyük bir artış olduğunu görüyoruz”

Herkesin kuralla uyması gerektiğini belirten Oruç, mutasyon virüse karşı dikkatli olunması konusunda herkesi uyardı:

"İlimizdeki verileri değerlendirdiğimizde özellikle 20 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında mutasyon virüs kaynaklı vakalarda büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Üzülerek söylüyorum ki, ilçelerimizin neredeyse hepsinde mutasyon virüs kaynaklı vakalara rastlamaya başladık. Bu tablo bize neredeyse hiç belirti vermeden kendini gizleyen mutasyon virüsün il içinde kendine yer edindiğini, aile ve akraba arasında ne kadar hızlı bir yayılım gösterdiğini; virüsün tuzağına düşmeyelim, ona tekrar fırsat vermeyelim derken, virüsün tuzağına yeniden nasıl düştüğümüzü gösteriyor."

İlçe nüfusuna göre vaka sayısı fazla olan ilçeler

Samsun’daki vaka dağılımı tablosu hakkında bilgi veren Oruç, ilçelerde de mutasyon virüsün görüldüğünü söyledi:

"27 Şubat-05 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka kriterine göre değerlendirdiğimizde ise ilçe nüfusuna göre en çok vakanın Bafra, İlkadım, Ladik, 19 Mayıs ve Salıpazarı ilçelerimizde olduğunu görüyoruz. Tabloya bu veriler ışığında baktığımızda özellikle İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerimizde büyük bir vaka yoğunluğu gözükse de bölgesel dağılımla birlikte neredeyse Samsun’un her ilçesinde etkisini gösteren bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz."

"Artık rengimize karar verelim"

Oruç, Samsunlulara güzel günlere ulaşmanın tek yolunun maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan geçtiğini hatırlattı:

"Artık rengimize karar vermeli, benim rengim mavi diyerek, ilimizi kırmızı renkten kurtarıp, vaka artışına hep beraber dur demeliyiz. Güzel günlere ulaşmamızın tek yolu bu."