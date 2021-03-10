Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelilere karşı yapılan operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve yasa dışı yayınlar basarak dağıttığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında Sultangazi’de bir matbaa ve bazı adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.
Matbaada bulunan çok sayıda yasaklı yayın ile dijital malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DHKPC/C Terör Örgütü Terörle Mücadele
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