Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan uzun zamandır şehirler arası otobüslerde uygulanan yüzde 50 doluluk uygulamasının kendilerini ekonomik olarak çok zorladığını ifade ederek, normalleşme kapsamında beraberindeki heyetle geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldiklerini söyledi.

Hem sınırlamanın kaldırılması hem de terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme işletmelerinin açılması talebinde bulunduklarını aktaran Özcan, bu kapsamda taleplerinin olumlu karşılık bulduğunu kaydetti.

Özcan, "İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm ülke genelinde şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite sınırı kaldırıldı. Ayrıca, çok yüksek risk grubunda bulunan iller hariç terminal ve gar binalarındaki lokanta, restoran, kafeterya ve pastane gibi yeme-içme işletmeleri de 7 gün 24 saat açık kalabilecek" diye konuştu.

Yolcular otobüse HES koduyla alınacak

Birol Özcan, otobüslerin ruhsatta yer alan bilgiler doğrultusunda yolcu taşıyabileceğini belirterek, kararla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yolcular, HES koduyla otobüslere ve yeme-içme işletmelerine alınacak. Girişlerde ateş ölçüme vesaire yapılacak. Dezenfektan ve benzeri konulara azami özen gösterilecek. Biz otobüslerimizde zaten tüm hassasiyeti gösteriyorduk. Ayrıca, göçmen taşımacılığı noktasında süreçlerle ilgili yardımcı olunması ve işlemlerin hızlı halledilmesi noktasında İstanbul İl Göç İdaresinden bir personel talep ettik."

Özcan, yüzde 50 sınırlamanın kaldırılması kararının otobüs işletmecilerini ekonomik açıdan rahatlatacağını ifade ederek, "Karardan dolayı çok mutluyuz. Sektör bir nebze olsun nefes aldı. Muhtemel büyük ekonomik kayıpların önüne geçecek" dedi.