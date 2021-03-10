Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da polisin düzenlediği 4 ayrı operasyonda 2'si Pakistan, 46'sı Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren ve "organizatörler" aracılığı ile Ankara'ya gelen düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
4 ayrı operasyon yapıldı
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda Altındağ'da 22, Keçiören'de 10, Gölbaşı'nda 2 ve AŞTİ'de 14 olmak üzere 48 düzensiz göçmen yakalanarak emniyete götürüldü.
Üzerlerinde kimlik ve pasaportları bulunmayan, 2'si Pakistan, 46'sı Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Afganistan Ankara Düzensiz Göçmenler
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