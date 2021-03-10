Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren ve "organizatörler" aracılığı ile Ankara'ya gelen düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

4 ayrı operasyon yapıldı

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda Altındağ'da 22, Keçiören'de 10, Gölbaşı'nda 2 ve AŞTİ'de 14 olmak üzere 48 düzensiz göçmen yakalanarak emniyete götürüldü.

Üzerlerinde kimlik ve pasaportları bulunmayan, 2'si Pakistan, 46'sı Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.