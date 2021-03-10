Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 4. kattan üzerine pencere düşen kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir binanın 4. katından üzerine pencere düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, pencereyi takmaya çalışırken aşağı düşüren iki işçiyi gözaltına aldı.
Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 10 katlı binanın 4. katındaki dairesine takılmaya çalışılan pencere aşağı düştü.
Bu sırada yolda geçerken, pencere üzerine düşen Sabri Bildik yaralandı.
İki işçi gözaltına alındı
Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, pencereyi takmaya çalışırken aşağı düşüren iki işçiyi gözaltına aldı.
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