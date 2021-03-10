Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlıların İstanbul yönüne gittiği bilgisine ulaşan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları iki aracı durdurdu. Ekipler, araçlarda bulunan meslekten daha önce ihraç edilen eski emniyet müdürleri C.B. ve H.D., binbaşı H.Uç, öğretmen F.D., bir kurumun eski müdürü Y.T. ile aranması bulunan A.T.'yi gözaltına aldı.

Yurt dışına kaçmayı planladıkları öne sürüldü

Operasyonda 5 bin 415 euro ve 150 dolar ile tablet, cep telefonu, pusula, termometre, düdük, termal ısıtıcı, termal atlet, halat ve baş üstü lamba ele geçirildi.

İkisi kadın 6 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüphelilerin yurt dışına kaçmayı planladığı öne sürüldü.