Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: DHA]
Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Gökçeada’dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe’den ise saat 09.00 ve 15.00 seferleri yapılmayacak.
Etiketler: Deniz Otobüsü
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