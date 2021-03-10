Ankara Büyükşehir Belediyesince, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesiyle 24 parselde 4 bin 477 konut ve ticari bloklar yapılacak.

Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığınca 7 Nisan'da ihale düzenlenecek. Ticari alan ve konutlar 1080 günde tamamlanarak, 2023'e kadar hak sahiplerine teslim edilecek.

Yeni ortak alanlarla görüntü kirliliğinin önüne geçilecek

Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığınca hazırlanan projeyle, bölgeye Fen İşleri Daire Başkanlığı, 950 adet 80 metrekare, 3 bin 82 adet 100 metrekare, 445 adet ise 120 metrekare kullanım alanına sahip toplam 4 bin 477 adet konut ve ticari alan inşa edecek.

Bölge halkının yaşam tarzını ve düzenini bozmayacak şekilde yapılacak modern konutlarla görüntü kirliliğinin önüne geçen ortak kullanım alanları, otoparklar ve geniş peyzaj alanları yer alacak.