Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.