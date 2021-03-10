Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da yarın kuvvetli yağış öngörülüyor. Vatandaşların su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbir alması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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