Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 02:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ters dönen araçtan yara almadan kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil kavşakta devrildi. Sürücü, ters dönen aracın içinden yara almadan kurtuldu.
Veysel G. yönetimindeki otomobil, Develi Bulvarı'ndaki kavşakta devrildi.
Kazadan yara almadan kurtulan Veysel G, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak durumu ilgililere haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Kaza yerine giden polis ekipleri, kısmen kapanan yolda trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik
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