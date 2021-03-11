Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 02:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bir kişi feribottan denize düştü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi feribottan denize düştü. Sudan çıkarılan kişi hastanede tedavi altına alındı, hayati tehlikesi sürüyor.
Yalova'ya gitmek üzere Eskihisar Vapur İskelesi'nden feribota binen 55 yaşındaki Fahrettin Keskin, feribot hareket ettikten bir süre sonra denize düştü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine özel bir şirkete ait kılavuz tekne sevk edildi.
Hayati tehlikesi var
Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla sudan çıkarılan Keskin, Eskihisar iskelesinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Keskin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Etiketler: Araştırma
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