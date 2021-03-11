Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 04:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
42 sığınmacının yardımına Sahil Güvenlik koştu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum Karaada açıklarında su alan lastik botta bir grup sığınmacının bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, 34 göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Boğulmak üzereyken kurtarıldılar
Marmaris, Serçe Koyu açıklarında da, can salında bir grup sığınmacının bulunduğu belirlendi.
Hızla bölgeye ulaşan ekipler, boğulma tehlikesi geçiren 8 sığınmacının yardımına koştu.
Sığınmacıların Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Yunanistan
Son Haberler
- 04:47
- 03:52
- 03:31
- 03:14
- 02:54
Sıradaki Haber
Antalya'da eğlence mekanına baskın: 17 kişiye 72 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz