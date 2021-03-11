Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 06:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de park halindeki kamyon yandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde bir nakliye kamyonunda yangın çıktı. Yangın, yanında bulunan ticari araca da sıçradı. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araçta da hasar oluştu.
İddiaya göre, Çınar Mahallesi 5003 Sokak'ta, Barış S'ye ait park halindeki nakliye kamyonunda yangın çıktı.
Yanan kamyondan sıçrayan alevler, Ali D'ye ait park halindeki hafif ticari araca da hasar verdi.
[Fotoğraf: AA]
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi, ticari araçta da maddi hasra oluştu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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