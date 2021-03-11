Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de de bazı seferler iptal

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması da fırtına sebebiyle bazı seferlerinin iptal olduğu bilgisini paylaştı.

Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00 seferleri ile Gökçeada'dan saat 07.00-13.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 15.00 seferleri yapılamayacak.