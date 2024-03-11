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Kültür-Sanat
AA 11.03.2024 14:18

Kültepe'deki kazı çalışmalarına Güney Koreli bilim insanları da eşlik edecek

Anadolu'da ilk yazılı belgelerin bulunduğu Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarına, Kore Cumhuriyeti Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü uzmanlarından bir heyetin de katılacağı bildirildi.

Kültepe'deki kazı çalışmalarına Güney Koreli bilim insanları da eşlik edecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Kayseri Mutfağı'nda Güney Kore'den gelen heyet ve Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile bir araya geldi.

Büyükkılıç, Kayseri'deki üniversitelerde Korece öğretilen kürsü olduğunu ve Güney Kore'nin başkenti Seul'de Erciyes Üniversitesi ile işbirlikleri bulunduğunu belirtti.

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da "2016'dan beri Koreliler ile çalışmalarımız vardı, Kore Üniversitesi ile çalışıyorduk. Onlara Kayseri’yi anlattım. Kayseri keşfedilmeyi bekleyen medeniyetler şehridir." ifadesini kullandı.

Kulakoğlu, 2024 yılında Kore Cumhuriyeti Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü uzmanlarından bir bilim heyetinin Kültepe kazılarına katılımını beklediklerini ifade etti.

Kazılarla ilgili protokol imzalanıp, anlaşma yapılacağını vurgulayan Kulakoğlu, Güney Koreli araştırmacılara her anlamda destek vereceklerini de kaydetti.

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